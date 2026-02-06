Копейчанин получил срок за поджог, унесший жизни двух человек

В Челябинске огласили приговор по уголовному делу об убийстве двух человек в результате поджога многоквартирного дома.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-слубе прокуратуры Челябинской области, Челябинский областной суд огласил признал 47-летнего жителя Копейска виновным в покушении на убийство, убийстве двух человек, совершенном общеопасным способом, а также умышленном поджоге.

Трагедия произошла осенью 2024 года. В ночь с 19 на 20 сентября во время застолья в квартире одного из домов по улице Кузнецова в Копейске между неоднократно судимым южноуральцем и его знакомыми вспыхнула ссора.

Копейчанин ушел, но затаил обиду. Чтобы отомстить обидчикам, он поджег деревянную лестницу второго этажа подъезда, подобрав валявшиеся неподалеку бумагу и тряпки. Дым быстро распространился по подъезду. В результате 53-летний знакомый южноуральца и 67-летняя женщина из соседней квартиры умерли, отравившись продуктами горения.

Еще два жителя дома спаслись от гибели, выпрыгнув в окно.

Суд приговорил поджигателя к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования дочери погибшей пенсионерки, взыскав свыше 1,1 миллиона рублей в качестве возмещения материального и морального вреда.

Челябинск, Виктор Елисеев

