Дождь среди зимы: родители пожаловались протекающую крышу в челябинском детском саду

Прокуратура начала проверку жалобы челябинцев на «отсыревшую» группу в детском саду.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Челябинска проверяет информацию о протекающей крыше в детском саду №332.

Ранее в социальных сетях челябинцы рассказали, что в спальне группы, куда ходят их дети, чуть ли не все время капает с потолка, а в комнатах развелась сырость.

«Установлено, что на втором этаже в спальной группе имеются следы протечки. Дети находятся в игровой комнате, куда перенесены кровати. Спальню на время ремонта с согласия родителей планируется организовать в свободном зале ЛФК», – рассказали в прокуратуре.

По информации руководства образовательного учреждения, о протечке оно знает. Ремонт должен планируется провести в текущем году.

Кроме того, в ходе выездной проверки на крыше детского сада сотрудники прокуратуры обнаружили наледь и сосульки.

По результатам проверочных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Челябинск

