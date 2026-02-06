После избиения ребенка в школе в Металлургическом районе Челябинска возбудили уголовное дело

Центральный аппарат поставил на контроль расследование уголовного дела об избиении 11-летнего челябинца.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, глава силового ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о совершении противоправных действий в отношении школьника в Челябинске.

Инцидент произошел в конце января текущего года в одной из школ Металлургического района Челябинска. Об этом рассказала мать 11-летнего мальчика. К школьнику подошли четыре подростка и начали избивать, а затем один из них толкнул его в стеклянную перегородку. Стекло разбилось, и мальчик получил глубокие порезы на спине.

В следственном управлении СКР возбудили уголовное дело.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального управления СКР Константину Правосудову доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

