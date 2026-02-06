В Челябинске создали первый в России растительный кефир

Южноуральские ученые разработали первый в России растительный кефир.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Челябинской области, новый кефир – разработка исследователей Южно-Уральского госуниверситета.

Вместо привычного молока исследователи Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ решили добавить пробиотические микроорганизмы в растительные основы, созданные из семян конопли и соевых бобов. И оказалось, что ацидофильные и бифидобактерии адаптируются и размножаются в альтернативной питательной среде ничуть не хуже, чем в традиционном сырье.

Растительный кефир может прийтись по вкусу людям с непереносимостью лактозы, вегетарианцев и тех, кто следит за фигурой, отмечают исследователи.

Челябинск, Виктор Елисеев

