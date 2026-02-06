На Южный Урал вернутся снегопады

В Челябинской области на смену морозам придут снегопады.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометеоцентра, все разнообразие февральской погоды южноуральцы смогут ощутить в предстоящие выходные и на следующей неделе.

«В субботу морозная ночь, сменится ветреным днем, а вместе с ветром в регионе начнет распространяться тепло. Относительно теплая ночь в воскресение предвещает наступление осадков – снегопады отметятся в отдельных районах. А в понедельник с прохождением циклона, резкого падения атмосферного давления, осадки усилятся и распространятся по всей территории области», – рассказали синоптики.

Что касается температуры, в ночь на субботу, 7 февраля, в регионе будет -17, -22 градуса по Цельсию, на юге до 27 градусов мороза, на крайнем севере до -14. Днем потеплеет до 4-9 градусов ниже нуля, на юге до -12.

В Челябинске завтра осадков не ожидается. Температура воздуха ночью -20, -22, днем 7-9 градусов ниже нуля.

В воскресенье, 8 февраля, резко потеплеет – до -5, -10 градусов ночью (на юге до -15) и -2, -7 градусов днем (на юге до -12 градусов).

В Челябинске днем ожидается слабый снег. Температура воздуха ночью -7, -9, днем 4-6 градусов ниже нуля.

В понедельник станет чуть холоднее. Ночью по области синоптики обещают -9, -14 градусов, днем -5, -10.

В Челябинске снег будет идти весь день. Температура воздуха ночью 10-12 градусов ниже нуля, днем -6, -8 градусов.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube