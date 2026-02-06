Холода подняли спрос на аренду автомобилей в России

Рост цен не остановил интерес россиян к каршерингу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , средний чек на аренду автомобиля вырос за год на 12%, составив по итогам 2025 года 629 рублей. При этом число покупок увеличилось на 10%. Таковы данные аналитического ресурса «Чек Индекс».

Если сравнить январь 2026 года с первым месяцем года предыдущего, то при среднем чеке в 719 рублей (+8% к аналогичному периоду 2025 года) спрос вырос сразу на 19%.

«В прошлом году основной вклад в продажи каршеринга обеспечивали инфляционно-ценовой фактор, расширение сервиса операторов в регионы, рост платного парковочного пространства, а также в целом увеличение объема пользовательского опыта по шеринговым решениям», – отмечают аналитики.

Динамика продаж начала 2026 года обусловлена холодной и снежной погодой: многие автомобилисты предпочитали собственным машинам арендованные авто.

Челябинск, Виктор Елисеев

© 2026, РИА «Новый День»

