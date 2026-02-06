У челябинской ОПГ «Махонинские»* изъяли имущество еще на 1,3 миллиарда рублей

Суд постановил передать государству имущество признанной экстремистской ОПГ из Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Советский районный суд Челябинска удовлетворил второй иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества представителей ОПГ «Махонинские»* на сумму 1,3 миллиарда рублей.

Российской Федерации перешли земельные участки, квартиры, здания, автомобили, акции и доли в компаниях, не вошедшие в перечень в рамках первого иска.

Напомним, в октябре 2025 года Генпрокуратура потребовала признать экстремистским челябинское объединение «Махонинские»*. По мнению ведомства, его участники придерживаются уголовных традиций и идеологии, обогащаясь криминальными способами.

В числе ответчиков было два десятка человек – основатели общества братья Александр и Андрей Махонины, их родственники и знакомые, а также семь компаний. В Генпрокуратуре утверждали, что члены организации совершали вымогательства, грабежи и прочие преступления; объединение контактирует с лидерами других преступных групп и контролирует часть доходов, формируемых в местах лишения свободы.

В связи с этим надзорное ведомство потребовало изъять принадлежащие «Махонинским»* фирмы, а также более сотни объектов недвижимости и транспортные средства общей стоимостью 2,5 миллиарда рублей, передав их в собственность государства.

С 20 по 23 октября суд выдал исполнительные листы об аресте активов, принадлежащих представителям сообщества. Речь идет о «Юрьевском торговом комплексе» на улице Дзержинского, магазине №8 «Ткани», ПКФ «Надежда», фирмах «Армада», «Оргмедкорпорация», «Стройбизнессити», «Антис», «Медхимпро» и «Аквалэнд» (последнее управляет SPA-комплексом «Атлантида»). Кроме того, были арестованы счета Андрея Махонина.

14 ноября суд удовлетворил иск Генпрокуратуры. После окончания судебного заседания сотрудники ФСБ задержали выходившего из здания Александра Махонина. В отношении него и других участников объединения возбудили уголовное дело по признакам организации преступного сообщества.

*Признано экстремистским

Челябинск, Виктор Елисеев

