Пятница, 6 февраля 2026, 17:59 мск

У челябинской ОПГ «Махонинские»* изъяли имущество еще на 1,3 миллиарда рублей

Суд постановил передать государству имущество признанной экстремистской ОПГ из Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Советский районный суд Челябинска удовлетворил второй иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества представителей ОПГ «Махонинские»* на сумму 1,3 миллиарда рублей.

Российской Федерации перешли земельные участки, квартиры, здания, автомобили, акции и доли в компаниях, не вошедшие в перечень в рамках первого иска.

Напомним, в октябре 2025 года Генпрокуратура потребовала признать экстремистским челябинское объединение «Махонинские»*. По мнению ведомства, его участники придерживаются уголовных традиций и идеологии, обогащаясь криминальными способами.

В числе ответчиков было два десятка человек – основатели общества братья Александр и Андрей Махонины, их родственники и знакомые, а также семь компаний. В Генпрокуратуре утверждали, что члены организации совершали вымогательства, грабежи и прочие преступления; объединение контактирует с лидерами других преступных групп и контролирует часть доходов, формируемых в местах лишения свободы.

В связи с этим надзорное ведомство потребовало изъять принадлежащие «Махонинским»* фирмы, а также более сотни объектов недвижимости и транспортные средства общей стоимостью 2,5 миллиарда рублей, передав их в собственность государства.

С 20 по 23 октября суд выдал исполнительные листы об аресте активов, принадлежащих представителям сообщества. Речь идет о «Юрьевском торговом комплексе» на улице Дзержинского, магазине №8 «Ткани», ПКФ «Надежда», фирмах «Армада», «Оргмедкорпорация», «Стройбизнессити», «Антис», «Медхимпро» и «Аквалэнд» (последнее управляет SPA-комплексом «Атлантида»). Кроме того, были арестованы счета Андрея Махонина.

14 ноября суд удовлетворил иск Генпрокуратуры. После окончания судебного заседания сотрудники ФСБ задержали выходившего из здания Александра Махонина. В отношении него и других участников объединения возбудили уголовное дело по признакам организации преступного сообщества.

*Признано экстремистским

Челябинск, Виктор Елисеев

