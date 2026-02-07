7 – 9 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

07.02.2026, суббота

8:30 – 11:00 Челябинск – Открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей»: работа комиссии по допуску участников, жеребьевка (стадион «Инга», ул. Худякова, 24)

11:00 Челябинск – Открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей»: официальная церемония открытия (стадион «Инга», ул. Худякова, 24)

11:00 Челябинск – Курс башкирского языка «Я учу башкирский» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:30 Челябинск – Открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей»: старт 1-й группы – мальчики, девочки 9-11 лет (стадион «Инга», ул. Худякова, 24)

11:30 Челябинск – Курс французского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:30, 13:00, 14:30 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

12:00 Челябинск – Открытое первенство по каратэ «Юный динамовец», посвященное Дню защитника Отечества (дворец спорта «Динамо», ул. Коммуны, 98а)

12:00 Челябинск – Открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей»: старт 2-й группы – мальчики, девочки 12-13 лет (стадион «Инга», ул. Худякова, 24)

12:30 Челябинск – Открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей»: старт 3-й группы – юноши, девушки 14-15 лет (стадион «Инга», ул. Худякова, 24)

12:50 Челябинск – Открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей»: старт 4 группы – юноши, девушки 16-17 лет (стадион «Инга», ул. Худякова, 24)

13:00 – 18:00 Челябинск – Открытие нового молодежного пространства (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

13:00 Челябинск – Творческая лаборатория текста (ТЛТ) «Городские истории»: курс по созданию цикла городских очерков, написанных самими горожанами. Первое занятие – «Знакомство» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал краеведения) (по записи)

13:00 Челябинск – Цикл «Жить здорово!»: практическое мероприятие «Саморефлексия», организованное специалистами Центра психологического здоровья «ЭГиДА» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал периодики)

13:20 Челябинск – Открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей»: старт 5-й и 6-й групп – мужчины, женщины 18-19 лет, 20 лет и старше (стадион «Инга», ул. Худякова, 24)

13:30 Челябинск – Открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей»: церемония награждения победителей и призеров, официальная церемония закрытия соревнований (стадион «Инга», ул. Худякова, 24)

14:00 Челябинск – Встреча в английском клубе Speak Freely: Культура и язык Поднебесной (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ «Колибри», ул. Цвиллинга, 61)

15:30, 16:30 Челябинск – Обучение «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

08.02.2026, воскресенье

10:15 Челябинск – Курс итальянского языка для начинающих в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:00 Челябинск – Мастер-класс по рисованию «Горячий шоколад» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал) (по записи)

11:00 Челябинск – Мастер-класс по традиционным техникам рукоделия народов России в клубе «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

11:00 Челябинск – Лаборатория творчества «Шерстяная живопись» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)

11:00 Челябинск – Мастер-класс «Чудесное оригами» для всех желающих (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

11:30 Челябинск – Поэтический мастер-класс в клубе «Родник» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

12:00 Челябинск – Курс испанского языка для начинающих в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

13:00 Челябинск – Встреча «Первые всемирные: Кипренский, Брюллов, Айвазовский» в рамках лектория «(Не)понятное искусство» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

13:00 Челябинск – Встреча в клубе вязания «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

14:00 Челябинск – Всемирный день чтения вслух «Сказания и легенды народов России» в клубе «Библиоша» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)

14:00 Челябинск – Мастер-класс поделки в технике оригами «Волшебство бумажного листа» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)

14:00 Челябинск – Встреча в воскресной студии «Литературная мастерская» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

14:00 Челябинск – Исполнение советских песен под гитару в клубе «Новый день» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

14:30 Челябинск – «Первые шаги в науку»: путешествие по логическим задачам (Парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, дом «Аквариум»)

15:00 Челябинск – Концерт «Вот это кино!» в клубе классической музыки «Лира» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

09.02.2026, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube