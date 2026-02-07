ФХР запретила проводить матчи в ледовом дворце «Мечел»

Проведение матчей в ледовом дворце «Мечел» сочли небезопасным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , хоккеисты спортшколы «Металлург-спорт» фактически остались без домашней арены: филиал Федерации хоккея России, располагающийся в Екатеринбурге, запретил проведение матчей в ледовом дворце «Мечел», где тренируется их команда «Заряд». Письмо об этом школа получила на этой неделе.

Причиной запрета стали нарушения правил безопасности при проведении официальных соревнований, выявленные в январе, пишет 31 канал.

На состояние ледового дворца челябинцы жалуются не первый год. Когда-то он был базой хоккейной команды «Мечел» (до 1990 года – «Металлург»), финансировавшейся Челябинским металлургическим комбинатом. Однако в 2012 году ЧМК от поддержки второго профессионального хоккейного клуба в городе отказался. К концу 2010-х остановили финансирование молодежной и юношеской команд. А сама спортшкола перешла в ведение муниципалитета.

Правда, городу досталась только спортивная школа. Здание ледового дворца фактически оставалось за ЧМК. Но, как оказалось, не без нюансов. Оно было на балансе «дочки» ПАО ЧМК – учреждения «ХК «Мечел». В январе 2022 года структуру ликвидировали. А правовой статус ледового дворца повис в воздухе.

В октябре прошлого года в пресс-службе ПАО ЧМК сообщали, что компания обратилась в арбитражный суд с иском о признании за ней права собственности на ледовый дворец. То есть, по сути, здание на тот момент было бесхозным, и как там могли заниматься дети – вообще непонятно.

Так или иначе, но спортшкола оказалась в патовой ситуации. Мэрия тратить на ремонт ледового дворца бюджетные деньги не имеет права, так как он муниципалитету не принадлежит. Но и ЧМК он формально также не принадлежит. И комбинат даже не может передать его в собственность города, если бы захотел.

Пока выход нашли временный. По информации чиновников городской администрации, тренировки учащиеся спортшколы продолжат в ледовом дворце «Мечел». А домашние матчи команда «Заряд» будет проводить в ледовом дворце «Трактор» на улице Савина. Об этом мэрия уже договорилась с региональным министерством по физической культуре и спорту (спортшкола «Трактор», которой принадлежит здание, находится в ведении областных властей).

Челябинск, Виктор Елисеев

