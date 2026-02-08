В Челябинске медики «скорой» отказались помогать лежавшему без движения ребенку

Челябинские медики не захотели помогать восьмилетней девочке, лежавшей слишком высоко.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», плохо ребенку стало рано утром. Об этом рассказала мать девочки.
Ребенок не мог ни поднять, ни повернуть голову и несколько часов лежал без движения.
Обеспокоенная мать вызвала «скорую». «Когда приехали врачи, они сказали, чтоб она спустилась вниз, залезать на двухъярусную кровать они не стали. А она даже пошевелиться не могла, и они уехали, так и не осмотрев ребенка», – рассказала челябинка.
Когда женщина позвонила в поликлинику, чтобы вызвать врача на дом, ей рекомендовали снова вызвать скорую медицинскую помощь. Врач из второй бригады осмотрел девочку, так и лежавшую на втором ярусе кровати, задал ребенку вопросы и поставил предварительный диагноз. Медики дождались отца девочки, который спустил ее вниз. После чего «скорая» отвезла школьницу в травмпункт.
В министерстве здравоохранения Челябинской области подтвердили, что первая бригада не оказала помощь ребенку. Объяснив это тем, что «доступ к пациенту для проведения осмотра и оказания медицинской помощи обеспечен не был». «В сложившихся обстоятельствах, включая устный отказ в грубой форме от осмотра и обострения конфликта, бригада была вынуждена покинуть место вызова, – цитирует 74.ру ответ чиновников. – Провести стандартную процедуру документального оформления отказа от медицинской помощи в данной ситуации не представлялось возможным».
В ведомстве отметили, что сотрудникам первой бригады дополнительно разъяснили необходимость строгого соблюдения регламентов, включая неукоснительное документальное оформление всех случаев отказа от медицинской помощи.
Кроме того, в минздраве рассказали, что связались с матерью девочки и предложили необходимую поддержку. Но та отказалась, «сообщив, что помощь ребенку оказана в полном объеме».
Челябинск, Виктор Елисеев
