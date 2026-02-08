В Челябинске медики «скорой» отказались помогать лежавшему без движения ребенку

Челябинские медики не захотели помогать восьмилетней девочке, лежавшей слишком высоко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , плохо ребенку стало рано утром. Об этом рассказала мать девочки.

Ребенок не мог ни поднять, ни повернуть голову и несколько часов лежал без движения.

Обеспокоенная мать вызвала «скорую». «Когда приехали врачи, они сказали, чтоб она спустилась вниз, залезать на двухъярусную кровать они не стали. А она даже пошевелиться не могла, и они уехали, так и не осмотрев ребенка», – рассказала челябинка.

Когда женщина позвонила в поликлинику, чтобы вызвать врача на дом, ей рекомендовали снова вызвать скорую медицинскую помощь. Врач из второй бригады осмотрел девочку, так и лежавшую на втором ярусе кровати, задал ребенку вопросы и поставил предварительный диагноз. Медики дождались отца девочки, который спустил ее вниз. После чего «скорая» отвезла школьницу в травмпункт.

В министерстве здравоохранения Челябинской области подтвердили, что первая бригада не оказала помощь ребенку. Объяснив это тем, что «доступ к пациенту для проведения осмотра и оказания медицинской помощи обеспечен не был». «В сложившихся обстоятельствах, включая устный отказ в грубой форме от осмотра и обострения конфликта, бригада была вынуждена покинуть место вызова, – цитирует 74.ру ответ чиновников. – Провести стандартную процедуру документального оформления отказа от медицинской помощи в данной ситуации не представлялось возможным».

В ведомстве отметили, что сотрудникам первой бригады дополнительно разъяснили необходимость строгого соблюдения регламентов, включая неукоснительное документальное оформление всех случаев отказа от медицинской помощи.

Кроме того, в минздраве рассказали, что связались с матерью девочки и предложили необходимую поддержку. Но та отказалась, «сообщив, что помощь ребенку оказана в полном объеме».

Челябинск, Виктор Елисеев

