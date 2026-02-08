Три десятка домов в Челябинске останутся без водоснабжения

Челябинцев предупредили о масштабном отключении водоснабжения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , подачу ресурса планируется ограничить завтра, 9 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе МУП ПОВВ.

С 9:00 до 22:00 в связи с ремонтными работами на водоводе будет временно прекращено водоснабжение по адресам:

улица 50-летия ВЛКСМ: 1, 4, 6;

улица Жукова: 42а, 45;

шоссе Металлургов: 19, 25, 25о, 25а, 25б, 27, 27а, 29, 29а, 31, 31а, 31б, 33, 33а, 35, 35а, 37, 37а, 39, 39а, 39б, 41, 43, 45, 47, 47б.

Горожан просят заблаговременно позаботиться о создании необходимого запаса воды.

По всем вопросам можно обращаться в контактный центр МУП «ПОВВ» по телефону: 214-00-14.

Челябинск, Виктор Елисеев

