На Южный Урал надвигаются сильные снегопады и метели

В Челябинской области объявлено штормовое прудепреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, ночью 9 февраля в отдельных районах Южного Урала ожидаются сильный снег, местами метели, снежные заносы, гололедица от наката.

Для мониторинга обстановки подготовлены рабочие группы Ашинского, Златоустовского и Миасского пожарно-спасательных гарнизонов.

Южноуральцам советуют скорректировать свои планы с учетом погодных условий.

В пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области подчеркивают, что особую осторожность следует проявлять тем, кто собирается отправиться на загородные трассы, где обычно температура ниже на несколько градусов.

«Убедитесь в исправности вашего автомобиля и возьмите с собой все необходимое для мелкосрочного ремонта, включая теплую одежду, учитывая, что возможно, придется некоторое время провести на улице. Зарядите телефон и заправьте полный бак топлива», – рекомендуют в ведомстве.

Всех участников дорожного движения призывают быть предельно внимательными и аккуратными.

Челябинск

