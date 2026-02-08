В Челябинске восьмилетний школьник сломал ногу однокласснице. Возбуждено уголовное дело

Глава СКР взял на контроль расследование уголовного дела о травмировании ученицы начальной школы в Челябинске.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, руководителю ведомства представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий несовершеннолетнего.
Об инциденте, произошедшем 2 февраля в одной из школ Курчатовского района Челябинска, рассказали в социальных сетях.
По словам матери девочки, учитель на перемене дала ей ключ, чтобы та открыла кабинет. Восьмилетний одноклассник заявил, что он сам хотел открыть дверь. Он несколько раз пытался отнять у школьницы заветный ключ, а когда это не удалось, и та впустила детей, толкнул ее и пнул по колену. Врачи диагностировали у школьницы перелом коленной чашечки.
Как рассказала челябинка, претензии к этому мальчики возникали и раньше. Он срывает уроки, мешает работать детям и учителю. Доходило даже до докладных на его поведение.
Родители школьника перед семьей пострадавшей девочки извинились, но сам он себя виноватым не считает. В результате челябинцы написали заявления в школу, полицию, прокуратуру и министерство образования и науки Челябинской области.
В Следственном комитете России возбудили уголовное дело по признакам халатности – по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками школы.
Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе его расследования.
Челябинск, Виктор Елисеев
