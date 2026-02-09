На южноуральском участке трассы М-5 запретили движение автобусов и фур

Движение по федеральной трассе в Челябинской области ограничили из-за снегопада.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, ограничение вводится в связи с неблагоприятными погодными условиями (с ночи в ряде районов Южного Урала идет сильный снег).

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге М-5 «Урал» на участке от границы с Башкирией до Чебаркуля с 10 часов 9 февраля вводится временное ограничение движения для автобусов и маршрутных такси, а также грузовых автомобилей.

Открыть движение планируется в 17 часов 9 февраля. Однако в случае сохранения непогоды ограничения могут быть продлены.

В случае возникновения непредвиденных ситуаций на дороге автомобилистов просят незамедлительно сообщать по телефону 112 или обращаться за помощью к ближайшему экипажу ДПС.

Челябинск, Виктор Елисеев

