В Челябинске сгоревшую крышу многоэтажки вместо ремонта прикрыли баннером

В Челябинске отказались ремонтировать сгоревшую крышу многоквартирного дома.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, полгода жители Ленинского района Челябинска безуспешно добиваются ремонта.

В июле 2025 года в доме по улице Барбюса произошел пожар. С тех пор треть крыши так и не восстановлена. Управляющая компания закрыла дыру... баннером. Живущие в доме пенсионеры обивают пороги инстанций, но ответ один и тот же: «Денег на ремонт нет».

Отчаявшиеся челябинцы обратились на Прямую линию с Президентом. После этого на место выехали общественники, чтобы лично проверить прочность временной кровли. «Под красочным баннером снег попадает на чердак, там скапливаются влага и лед, – рассказали активисты. – К весне это обещает жителям потопы с потолка».

Кроме того, по словам челябинцев, в морозы в квартирах на верхних этажах становится в разы холоднее, что создает угрозу здоровью, особенно для пожилых людей.

Общественники обратились в администрацию Челябинска с просьбой оказать жителям содействие по приведению крыши в надлежащее состояние.

Челябинск, Виктор Елисеев

