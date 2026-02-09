Минобороны предъявило автозаводу «Урал» иск на 145 миллионов рублей

Министерство обороны требует с миасского автозавода более 145 миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , иск к миасскому АО «Автомобильный завод «Урал» Министерство обороны России подало в арбитражный суд Москвы. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Ведомство требует взыскать с предприятия 145,4 миллиона рублей. Суть претензий в материалах дела пока не отражена. Предварительное заседание по иску назначено на 6 апреля текущего года.

Автозавод «Урал» специализируется на производстве грузовых автомобилей и специальных пассажирских транспортных средств и на протяжении многих лет обеспечивает, в том числе, нужны российской армии.

Это не единственное крупное разбирательство, касающееся миасского предприятия. Так, в 202-2024 годах автозаводцы столкнулись с претензиями ФНС: налоговики требовали, чтобы предприятие уплатило налоги с субсидии в 2,4 миллиарда рублей, полученной от министерства промышленности и торговли.

В прошлом году АЗ «Урал» не смог оспорить решение Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ, взыскавшего с предприятия в пользу Jinan Xunjieda Freight Agency Co., Ltd 597,2 тысячи юаней в качестве возмещения оплаченных, но не оказанных транспортно-экспедиционных услуг.

Челябинск, Виктор Елисеев

