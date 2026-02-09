На северо-западе Челябинска машина вылетела на трамвайную остановку

Легковушка устроила погром на трамвайной остановке в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , авария произошла сегодня, 9 февраля, на остановке «Областная больница №3». Об этом сообщили в ООО «ЧелябГЭТ».

По информации перевозчика, автомобиль заехал на трамвайные пути, сбил ограждения, остановочный комплекс и стойку светофора.

В связи с этим временно было закрыто движение трамваев в сторону улицу Чичерина. В настоящее время ограничения сняты.

Челябинск, Виктор Елисеев

© 2026, РИА «Новый День»

