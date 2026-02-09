Снегопады продлятся в Челябинской области еще два дня

На Южном Урале продлили действие экстренного предупреждения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, ночью и днем 10 февраля в регионе ожидается снег, местами сильный, на дорогах гололедица от наката.

Южноуральцев просят скорректировать свои планы согласно погодным условиям.

В пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области уточнили, что снегопад начался в регионе сегодня, 9 февраля, утром и, по прогнозам синоптиков, задержится здесь на 2 дня.

Пока без осадков только на юге: в Агаповском, Брединском, Карталинском, Чесменском и Варненском районах.

Челябинск, Виктор Елисеев

© 2026, РИА «Новый День»

