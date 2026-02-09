На границе с Челябинской областью развернули почти 45 тонн орехов и сухофруктов

Две партии орехов и сухофруктов вернули в Казахстан из-за нарушений.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, нарушения сотрудники ведомства обнаружили 7 февраля в пункте пропуска «Бугристое» во время досмотра с пограничниками и таможенниками двух партий сухофруктов и орехов таджикского происхождения, машины с которыми следовали из Казахстана в Пензенскую область.
При проверке документов и осмотре двух машин выяснилось, что маркировка не соответствует фактически перевозимой продукции. А на части упаковок маркировки не было вовсе.
За нарушение Единых карантинных фитосанитарных требований водители привлечены к административной ответственности.
Машины с сухофруктами и орехами (общей массой 44,8 тонны) под контролем сотрудников Россельхознадзора возвращены на территорию сопредельного государства.
Челябинск, Виктор Елисеев
