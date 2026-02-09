В южноуральском поселке две женщины погибли в огне

В Челябинской области на пожаре погибли два человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Противопожарной службы Челябинской области, трагедия произошла утром понедельника, 9 февраля, в поселке Зауральский Еманжелинского округа.

В частном жилом доме на двух хозяев по улице Алое Поле произошел пожар. О возгорании в пожарную часть сообщили соседи. К месту вызова были направлены силы Копейского пожарно-спасательного гарнизона.

К моменту приезда огнеборцев из окон дома вырывались языки пламени. На улице находился 56-летний хозяин дома. Из горящего дома его вынес сын, проживающий недалеко от места трагедии и успевший прибежать на помощь. Но вернуться в дом и спасти остававшихся там женщин он уже не смог из-за сильного задымления, вырывающегося из дома огня и высокой температуры. Пострадавшего южноуральца с отравлением продуктами горения увезли в еманжелинскую горбольницу №1.

Внутри дома обнаружили тела двух женщин без признаков жизни. Одна из них оказалась супругой пострадавшего хозяина дома, вторая, женщина 54-х лет, была знакомой семьи и накануне пришла в гости.

Челябинск, Виктор Елисеев

