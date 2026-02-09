В Челябинскую область идет оттепель

На Южном Урале к концу недели потеплеет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, в течение понедельника и вторника определять погоду на Южном Урале будет глубокий циклон с активными атмосферными фронтами. В области продолжатся снегопады до сильных, а с ними и гололедица от наката.

В среду (11 февраля) влияние циклона ослабеет (хотя ночью еще возможны небольшие осадки). Днем отрог Азиатского антициклона развеет облачность, и осадки прекратятся, но при этом в регион придется более холодная воздушная масса.

В последующие 2 дня (12-13 февраля) в регионе будет умеренно холодно, преимущественно без осадков.

А к выходным (14-15 февраля) с запада на север Челябинской области начнет поступать порция тепла, температура воздуха может достигать околонулевых значений, есть вероятность кратковременных оттепелей. Во время прихода такой теплой воздушной массы небольшие осадки (там же в северной половине области) не исключаются, как и неблагоприятные гололедные явления. Погода на юге Челябинской области пока останется прежней под влиянием антициклона.

Челябинск, Виктор Елисеев

