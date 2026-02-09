Экс-замминистра экономического развития Челябинской области дали восемь лет «строгача»

В Челябинске суд вынес приговор бывшему высокопоставленному чиновнику.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра экономического развития региона Антона Бахаева и директора ООО «Элефант-Формат» Михаила Смирнова. Первый обвинялся в получении, второй – в даче взятки в особо крупном размере.

Деньги чиновник получил в 2018 году. По версии следствия, бизнесмен передал ему 2,8 миллиона рублей за организацию заключения договоров между АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» и ООО «Элефант-Формат» по подготовке XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств на сумму свыше 33,5 миллиона рублей.

Суд приговорил Антона Бахаева к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с конфискацией суммы взятки. Михаил Смирнов получил 8 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет со штрафом в 28 миллионов рублей.

Напомним, оба челябинца были причастны к афере с выведением денег во время подготовки российско-казахстанского форума. Чиновника задержали в июле 2018 года. Через полгода в деле появился еще один обвиняемый – Михаил Смирнов.

Экс-замминистра и коммерсанта обвинили в том, что они присвоили 31 миллион рублей, предназначенных для подготовки российско-казахстанского форума, проходившего в Челябинске в 2017 году. По версии следствия, для этого смету на подготовку мероприятия завысили примерно на треть. Деньги проходили через структуры, связанные с Михаилом Смирновым.

Рассмотрение уголовного дела началось в феврале 2020 года, растянувшись почти на четыре года. В январе 2024 года суд приговорил Антона Бахаева к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Михаил Смирнов получил 6 лет условно с испытательным сроком четыре года.

Приговор не устроил ни гособвинение, ни подсудимых. Наконец, дело дошло до кассационного суда. Он отменил обвинительный приговор и направил уголовное дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение в ином составе судей.

Челябинск, Виктор Елисеев

