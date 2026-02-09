Юревич потребовал от Генпрокуратуры опровергнуть его связь с «Махонинскими»*

Адвокаты экс-губернатора Челябинской области требуют с Генпрокуратуры опровержения и миллион рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , иск в интересах бывшего главы Южного Урала Михаила Юревича подан к Генпрокуратуре РФ и СМИ. Об этом рассказал адвокат экс-губернатора Игорь Трунов.

Бывший чиновник требует опровергнуть опубликованную со ссылкой на Генпрокуратуру информацию о якобы имевших место его «контактах» с признанной экстремистской ОПГ «Махонинские»*.

«Спор о том, можно ли публично приписать человеку «контакты» с экстремистским объединением «Махонинские»* и выдавать это за проверяемый факт. В публикации прозвучало: «Генпрокуратура это связывает…» – и именно эта ссылка на госорган в иске названа ключевым усилителем доверия аудитории, фактически придающим тексту оттенок официального вывода», – сообщил юрист.

Адвокаты требуют признать эти сведения недостоверными и порочащими, опубликовать опровержение, удалить спорные фрагменты и исключить ссылку на Генпрокуратуру как «источник» причинной связи.

Также представители бывшего высокопоставленного чиновника настаивают на компенсации вреда в 1 миллион рублей. Деньги, по их словам, будут направлены на благотворительные цели.

Напомним, в октябре 2025 года Генпрокуратура направила в суд иск о признании экстремистским челябинского объединения «Махонинские»*. По мнению ведомства, его участники придерживаются уголовных традиций и идеологии, обогащаясь криминальными способами.

В числе ответчиков было два десятка человек – основатели общества братья Александр и Андрей Махонины, их родственники и знакомые, а также семь компаний. В Генпрокуратуре утверждали, что члены организации совершали вымогательства, грабежи и прочие преступления; объединение контактирует с лидерами других преступных групп и контролирует часть доходов, формируемых в местах лишения свободы.

В связи с этим надзорное ведомство потребовало изъять принадлежащие «Махонинским»* фирмы, а также более сотни объектов недвижимости и транспортные средства общей стоимостью 2,5 миллиарда рублей, передав их в собственность государства.

14 ноября суд удовлетворил иск Генпрокуратуры. После окончания судебного заседания сотрудники ФСБ задержали выходившего из здания Александра Махонина. В отношении него и других участников объединения возбудили уголовное дело по признакам организации преступного сообщества.

На прошлой неделе суд Советский районный суд Челябинска удовлетворил второй иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества представителей ОПГ «Махонинские»* на сумму 1,3 миллиарда рублей.

*Признано экстремистским

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube