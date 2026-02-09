Челябинец несколько месяцев насиловал несовершеннолетнюю кузину

В Челябинске вынесли приговор горожанину, насиловавшему несовершеннолетнюю двоюродную сестру.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , суд признал 21-летнего жителя Челябинска виновным к совершении насильственных действий сексуального характера.

Несовершеннолетнюю двоюродную сестру челябинец трижды принуждал к сексу с января по март 2025 года, пишет «Агентство чрезвычайных новостей». Он приходил к ней, когда ребенок оставался дома один. О произошедшем узнала мать девочки, прочитав у нее в телефоне переписку с кузеном. И тут же подала заявление в полицию.

Суд приговорил челябинца к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Из-за решетки он выйдет, когда ему будет почти 40 лет!

Челябинск, Виктор Елисеев

