Южный Урал оказался среди лидеров по числу водителей, лишенных прав за пьянку

Челябинская область попала в число лидеров, где чаще всего лишали прав за пьяное вождение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , по итогам первого полугодия 2025 года больше двух тысяч южноуральцев лишились водительских прав за управление машиной в состоянии опьянения. Столь неутешительную статистику приводит ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Безоговорочным лидером среди российских регионов стала Башкирия. Здесь права управления транспортным средством за пьяное вождение лишились 2 тысячи 346 водителей.

Далее следуют Московская область (2 тысячи 232), Татарстан (2 тысячи 230) и Челябинская область (2 тысячи 167). На Южном Урале этот показатель вырос на 12,2%.

Челябинск, Виктор Елисеев

