Южный Урал оказался среди лидеров по числу водителей, лишенных прав за пьянку

Челябинская область попала в число лидеров, где чаще всего лишали прав за пьяное вождение.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам первого полугодия 2025 года больше двух тысяч южноуральцев лишились водительских прав за управление машиной в состоянии опьянения. Столь неутешительную статистику приводит ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Безоговорочным лидером среди российских регионов стала Башкирия. Здесь права управления транспортным средством за пьяное вождение лишились 2 тысячи 346 водителей.
Далее следуют Московская область (2 тысячи 232), Татарстан (2 тысячи 230) и Челябинская область (2 тысячи 167). На Южном Урале этот показатель вырос на 12,2%.
Челябинск, Виктор Елисеев
