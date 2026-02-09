В Челябинске вынесли приговор каратистке, отработавшей удар ногой в лицо восьмилетнему ребенку

В Челябинске вынесли приговор тренеру, покалечившей ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, Тракторозаводский районный суд признал 30-летнюю горожанку виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему.

Сам инцидент произошел 7 марта 2022 года во время тренировки по карате в спортивном зале дворца культуры, расположенного в одном из домов по проспекту Ленина в Челябинске. Между преподавателем и 8-летним мальчиком вспыхнула ссора. Во время нее женщина ударила ребенка ногой в лицо. Полученные мальчиком повреждения вызвали у него стойкое посттравматическое косоглазие и потребовали хирургического вмешательства.

Суд приговорил тренера к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, лишив ее права заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой в детских образовательных, спортивных и досуговых учреждениях в течение следующих 2 лет.

Кроме того, она обязана выплатить 1 миллион рублей в возмещение морального вреда суд ребенку, а также 300 тысяч рублей – его родителям.

Челябинск, Виктор Елисеев

