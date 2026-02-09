В пригороде Челябинска из-за аварии отключат воду

Жителей Копейска предупредили о маштабном отключении водоснабжения.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», водоснабжение планируется ограничить сегодня, 9 февраля, с 22:00. Об этом сообщили представители МУП «Копейские сети водоснабжения и водоотведения».
Причиной масштабного отключения называют аварийные работы на насосном оборудование ВНС 3-го Подъема.
Под отключение попадут Копейск и входящий в состав округа поселок Железнодорожный.
Под аварийное снижение давления попадают: поселки Потанино, Северный Рудник, Старокамышинск, Горняк, 2-ой Участок, Бажова, а также микрорайон Тугайкуль.
Возобновить водоснабжение обещают после устранения аварии.
Челябинск, Виктор Елисеев
