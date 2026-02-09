В пригороде Челябинска из-за аварии отключат воду

Жителей Копейска предупредили о маштабном отключении водоснабжения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , водоснабжение планируется ограничить сегодня, 9 февраля, с 22:00. Об этом сообщили представители МУП «Копейские сети водоснабжения и водоотведения».

Причиной масштабного отключения называют аварийные работы на насосном оборудование ВНС 3-го Подъема.

Под отключение попадут Копейск и входящий в состав округа поселок Железнодорожный.

Под аварийное снижение давления попадают: поселки Потанино, Северный Рудник, Старокамышинск, Горняк, 2-ой Участок, Бажова, а также микрорайон Тугайкуль.

Возобновить водоснабжение обещают после устранения аварии.

Челябинск, Виктор Елисеев

