10 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

10.02.2026, вторник

10:00 Челябинск – Занятия по скандинавской ходьбе (Городской сад им. А.С. Пушкина)

10:00 Челябинск – Встреча литературного клуба «Wolgaland» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

10:00 – 15:00 Челябинск – Громкие чтения «Я вдохновенно Пушкина читаю…» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)

11:00 – 13:00 Челябинск – День памяти А.С. Пушкина «Но жив талант, бессмертен гений!..» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

11:00, 16:00 Челябинск – Встреча маленьких интеллектуалов «Познавайка» для детей 2,5-5 лет и их родителей (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 – 16:00 – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет с родителями (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 – 16:00 – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 – 17:00 Челябинск – Фольклорная программа «Домовой – покровитель домашнего очага» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)

11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:00 Челябинск – Литературная акция «Пушкинский кроссворд» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения) (по записи)

12:00, 14:00 Челябинск – Мастер-классы с детской писательницей Викторией Лебедевой в рамках специальной программы Большого Детского фестиваля (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал) (по записи)

12:00 Челябинск – Литературный турнир знатоков «Пушкинские сказки знаем без подсказки» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)

13:00 Челябинск – Вводная лекция в рамках проекта «Финансовая опора для семей Героев» в формате видеоконференцсвязи (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

13:00 Челябинск – «Герои Южного Урала»: встреча с ветераном СВО, участником региональной программы «Герои Южного Урала» Виктором Колодяжным (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

14:00 Челябинск – Практикум «Поиск информации» в рамках тренинга «Цифровая грамотность для пенсионеров: освоение смартфона» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:30 Челябинск – «Декабристы и Россия»: лекция ко Дню науки (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал краеведения) (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

16:00 Челябинск – Открытие выставки «Герои глазами детей»(Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)

17:00 Челябинск – Встреча «Мелодии эпох из Домского собора» в клубе «Нестареющий винил» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

17:30 Челябинск – Лекторий «Реальное училище города Челябинска. Архитектура. Преподаватели и учащиеся» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

