В Челябинске назначили нового начальника полицейского управления

Главного полицейского Челябинска перевели из Коркино.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , исполняющим обязанности начальника управления МВД по Челябинску назначен Александр Рябоконь. Соотвествующая информация опубликована на официальном сайте регионального полицейского главка.

Напомним, кресло начальника челябинской полиции освободилось в декабре прошлого года после увольнения Андрея Меньшенина.

Александр Рябоконь начинал карьеру в Варненском районе, где проработал с 2009 по 2022 год, пройдя путь от должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска до начальника районного отдела МВД. В марте 2022 года стал руководителем ОМВД по Еткульскому району.

В декабре 2024 года возглавил полицию Коркинского округа. Произошло это после громкого убийства женщины-таксистки и последовавших за ним массовых беспорядков.

Челябинск, Виктор Елисеев

