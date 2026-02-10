В Челябинске назначили нового начальника полицейского управления

Главного полицейского Челябинска перевели из Коркино.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», исполняющим обязанности начальника управления МВД по Челябинску назначен Александр Рябоконь. Соотвествующая информация опубликована на официальном сайте регионального полицейского главка.
Напомним, кресло начальника челябинской полиции освободилось в декабре прошлого года после увольнения Андрея Меньшенина.
Александр Рябоконь начинал карьеру в Варненском районе, где проработал с 2009 по 2022 год, пройдя путь от должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска до начальника районного отдела МВД. В марте 2022 года стал руководителем ОМВД по Еткульскому району.
В декабре 2024 года возглавил полицию Коркинского округа. Произошло это после громкого убийства женщины-таксистки и последовавших за ним массовых беспорядков.
Челябинск, Виктор Елисеев
