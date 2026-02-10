На Южном Урале супруги лишили пенсии пожилого мужчину, помочь которому попросили родственники

В Чебаркульском районе полицейские задержали супружескую пару, обвиняемую в краже денег у пенсионера.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, мужчину и женщину подозревают в краже с банковской карты 71-летнего местного жителя более 100 тысяч рублей.

О пропаже денег со счета пенсионера в полицию сообщила его дочь. В тот же день супругов 24 и 25 лет задержали.

Выяснилось, что помочь мужчине пару попросили родственники. Среди прочего, южноуральцы покупали пенсионеру продукты, получив для рассчетов его банковскую карту.

Но когда южноуралец попросил их снять пенсию, искушение оказалось слишком велико. Супруг снял с карты почти 50 тысяч рублей, которые пара потратила на себя. А пенсионеру и его дочери рассказали, что карту заблокировал банкомат, и она была уничтожена.

В дальнейшем супруги подключили мобильный банк пенсионера к своему телефону и начали отслеживать поступления на его счет. После очередного зачисления пенсии женщина сняла через банкомат свыше 53 тысяч рублей.

По данным фактам следователем МО МВД России «Чебаркульский» возбуждены уголовные дела по признакам кражи с банковского счета. Оказалось, что подобным супруги занимались и ранее. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материальный ущерб, нанесенный пожилому чебаркульцу, пара пообещала возместить.

Челябинск, Виктор Елисеев

