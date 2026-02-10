В Челябинской области вновь закрыли движение фур и автобусов по М-5

Движение по федеральной трассе в Челябинской области снова ограничили из-за снегопада.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, ограничение вводится в связи с неблагоприятными погодными условиями (снегопады в регионе продолжаются с утра понедельника, 9 февраля).
В целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге М-5 «Урал» на участке от границы с Башкирией до Чебаркуля с 10 часов 10 февраля вводится временное ограничение движения для автобусов и маршрутных такси, а также грузовых автомобилей.
Открыть движение планируется сегодня же, в 17 часов. Однако в случае сохранения непогоды ограничения могут быть продлены.
В случае возникновения непредвиденных ситуаций на дороге автомобилистов просят незамедлительно сообщать по телефону 112 или обращаться за помощью к ближайшему экипажу ДПС.
Челябинск, Виктор Елисеев
