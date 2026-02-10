Адвокаты Юревича призвали ВККС и СКР проверить судью, принявшую решение о национализации 63 квартир

Юристы бывшего челябинского губернатора заявили, что из-за решения о национализации 63 квартир ответчики могут лишиться единственного жилья.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , представители бывшего главы Южного Урала и экс-собственника группы предприятий «Макфа» Михаила Юревича просят Высшую квалификационную коллегию судей РФ дать дисциплинарную оценку действиям судьи Центрального районного суда суда Челябинска, а Следственный комитет – провести в отношении нее доследственную проверку по признакам вынесения заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. Соответствующие обращения адвокаты уже подали. Об этом сообщил один из юристов бывшего чиновника Игорь Трунов.

Дело касается обращения в собственность государства 63 квартир, принадлежавших экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу и его окружению.

Напомним, 29 октября судья удовлетворила заявление Генеральной прокуратуры России об изменении способа взыскания с экс-владельцев «Макфы» средств в пользу государства. На тот момент из 19,7 миллиарда рублей, которые бывших собственников группы «Макфа» обязали выплатить государству, взыскать удалось меньше 1 миллиарда. Между тем, как выяснили в надзорном ведомстве, Юревичу, его родственникам и партнерам принадлежали 63 квартиры в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и других городах. Министерство обороны России попросило передать жилые помещения для нужд вооруженных сил страны. В дальнейшем их планировалось предоставить военнослужащим. Генпрокуратуре идея приглянулась, и она обратилась с соответствующим заявлением в Центральный районный суд.

Суд обращение удовлетворил, постановив изъять квартиры в доход государства.

Однако адвокаты считают это решение незаконным. «Это не «способ исполнения» в процессуально-техническом смысле, – говорится в обращении юристов в СКР. – Это подмена предмета исполнения и по существу – новое решение по резолютивной части, вынесенное вне процедур пересмотра судебного акта».

При этом суд рассмотрел заявление без участия сторон. Между тем, «в деле фигурируют квартиры, которые являются единственным пригодным для проживания жильем отдельных ответчиков и членов их семей, включая несовершеннолетних», – отмечается в жалобе.

Напомним, в марте 2024 года Генеральная прокуратура потребовала национализировать имущество семей Юревичей и Белоусовых, а также подконтрольных им компаний. Соответствующий иск был предъявлен Михаилу, Александру, Валерию и Наталье Юревич, а также АО «Макфа», АО «Новая пятилетка», АО «Первый хлебокомбинат», АО «СМАК», Вадиму и Ирине Белоусовым.

В надзорном ведомстве настаивали, что бизнес-империя, включающая более 30 предприятий, имеет коррупционное происхождение, и все ее имущество должно быть обращено в доход государства.

В ходе рассмотрения иска защита ответчиков предлагала выкупить акции АО «Макфа» за 10 миллиардов рублей (при этом часть акций должна была остаться у государства). Однако суд иск Генпрокуратуры об изъятии активов семейств Юревичей и Белоусовых удовлетворил. Подчеркнув при этом, что решение подлежит немедленному исполнению.

Одновременно Генпрокуратура потребовала взыскать с прежних владельцев группы «Макфа» и связанных с ними лиц дивидендов, распределенной прибыли и займов, полученных ими за 20 с лишним лет – в общей сложности, 19,7 миллиарда рублей. Этот иск суд удовлетворил в январе 2025 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

