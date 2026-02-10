В Магнитогорске будут судить горожан, купивших дипломы техникума

В Магнитогорске полиция пресекла схему получения дипломов техникума за взятки.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в период с августа 2022 по август 2025 года три магнитогорца получили дипломы государственного образца о среднем профессиональном образовании без фактического обучения.
По версии полицейских, каждый из фигурантов передавал за это деньги заместителю директора по учебно-воспитательной работе одного из техникумов Магнитогорска. Размер взяток составил 42, 52 и 60 тысяч рублей.
На основании доказательств, полученных полицией, следствием были возбуждены и расследованы три уголовных дела по признакам дачи взятки за совершение заведомо незаконных действий.
В ходе расследования были арестованы два автомобиля стоимостью более 380 и 980 тысяч рублей, принадлежащие магнитогорцам.
В настоящее время уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»