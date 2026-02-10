Полсотни многоквартирных домов останутся без водоснабжения в Челябинске

Жители Металлургического и Ленинского районов Челябинска полдня проведут без водоснабжения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , ограничения будут действовать завтра, 11 февраля.

С 9:00 до 22:00 в связи с ремонтными работами на водоводе отключат воду по адресам:

улица Сталеваров: 29, 31, 33, 33а, 35, 37, 56, 56а, 58, 58а;

улица Ярослава Гашека: 18, 20, 22, 24;

улица Социалистическая, 2.

Челябинцев просят заблаговременно позаботиться о создании необходимого запаса воды.

По всем вопросам горожанам рекомендуют обращаться в контактный центр МУП ПОВВ по телефону: 214-00-14.

UPD 14:49: Кроме того, также 11 февраля, с 9:00 до 23:59, из-за ремонта на водоводе прекратят водоснабжение 35 многоквартирных домов по адресам:

улица Агалакова: 31, 33, 35, 35а, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 50а;



Южный Бульвар: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15а;



улица Энергетиков, 21в;



улица Руставели: 3, 5, 7, 9а;



улица Гагарина, 21а.

Также без воды останутс жители домов частного сектора, расположенных по улицам Крамского, Тюменской и Саратовской.

Челябинск, Виктор Елисеев

