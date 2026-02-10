Связисты разогнали интернет у озера Увильды

Связисты ускорили интернет на озере Увильды.

Новое покрытие «МегаФон» обеспечил вблизи базы отдыха «Майами» в Челябинской области. Итогом проведенных работ стал рост максимальных скоростей передачи данных на берегу озера Увильды до 80 Мбит/с.

Теперь можно с комфортом пользоваться навигатором, чтобы проложить маршрут, бронировать места для отдыха, оплачивать услуги онлайн, а также принимать и совершать звонки с использованием технологии VoLTE.

По данным обезличенной аналитики оператора, озеро Увильды традиционно входит в топ-3 наиболее популярных локаций у челябинцев и гостей Южного Урала. Помимо туристов из соседних субъектов, по праву считающихся лидерами по числу отдыхающих, здесь можно встретить жителей Москвы, Самары, Санкт‑Петербурга, Казани, Ростова, Саратова, Сочи, Краснодара и многих других городов.

Даже зимой любители отдыха на природе активно пользуются мобильным интернетом: только с начала года в зоне действия нового оборудования они прокачали объем данных, сопоставимый с передачей почти 300 тысяч фотографий.

Максимальный объем трафика в районе озера абоненты используют по субботам – в это время показатель вырастает в два раза по сравнению со среднедневными значениями.

«Мы видим, что озеро Увильды является одним из любимейших мест для отдыха не только для челябинцев, но и гостей из других регионов, соответственно, в этой локации планомерно увеличивается и потребление трафика. Новая базовая станция в районе базы отдыха позволит обеспечить комфортные скорости мобильного интернета и качественную голосовую связь даже с учетом возрастающей нагрузки на сеть», – отметил директор «МегаФона» в Челябинской области Геннадий Жуков.

Челябинск

