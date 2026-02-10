На южноуральской трассе «Нива» залетела под грузовик. Трое взрослых погибли, дети пострадали

В Челябинской области устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с погибшими.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла сегодня, 10 февраля, в 12:10 на 33-м километре автодороги «Обручевка – Субутак» в Кизильском районе.

По предварительной информации, 70-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» во время снегопада при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик «Ситрак» под управлением 38-летнего мужчины.

Водитель легковушки и две его пассажирки (59 и 66 лет) погибли на месте. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили двое ехавших в «Шевроле Нива» детей – мальчики 3 и 5 лет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области устанавливают все обстоятельства случившегося.

Челябинск

