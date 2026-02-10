Две управляющие компании в Челябинске лишили лицензий

Управляющие компании, обслуживавшие почти 200 домов в Челябинске, остались без лицензий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, по результатам прокурорской проверки обслуживаемые ООО «Мой дом Урал» и ООО «ДЕЗ Калининского района» многоквартирные дома исключены из реестра лицензий по управлению многоквартирными домами

Проверки проходили по жалобам жителей в период подготовки к отопительному периоду. О ненадлежащем содержании имущества многоквартирных домов и длительном отсутствии отопления челябинцы рассказывали не раз.

Управляющие компании «Мой дом Урал» и «ДЕЗ Калининского района» неоднократно привлекались к административной ответственности за управление многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований, а в отношении ответственных сотрудников предприятий расследуются уголовные дела по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По итогам проверки Государственная жилищная инспекция исключила 174 многоквартирных дома, с которыми работали управляющие организации, из реестра лицензий, работа управляющих компаний на этих домах прекращена.

Мэрия Челябинска решает вопрос дальнейшего обслуживания и содержания многоквартирных домов.

UPD 17:04: В мэрии уточнили, что процедуры по выбору новой управляющей компании собственниками жилых помещений должны завершиться до конца апреля. Только если челябинцы не смогут определиться сами, городские власти проведут открытый конкурс на управление домами.

До передачи домов новой организации их обслуживанием будет заниматься прежняя управляющая компания. Все дома до окончания необходимых процедур будет держать на контроле городское управление ЖКХ.

Челябинск, Виктор Елисеев

