«Металлург» не оставил шансов «Автомобилисту»

Магнитогорский «Металлург» дома обыграл «Автомобилист» из Екатеринбурга – 4:1.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», магнитогорцы на протяжении всего матча диктовали правила.
В первом периоде хозяева нанесли 19 ударов в створ ворот соперников, екатеринбуржцы – лишь 3. Что, впрочем, неудивительно. Ведь 6 из 20 минут гости играли в меньшинстве.
Однако открыли счет игроки «Магнитки» только на 18-й минуте встречи: Никита Коротков вошел в зону атаки, крутанулся на левом фланге и, прицелившись, с кистей отправил шайбу в ворота «Автомобилиста». – 1:0.
На 22-й минуте матча магнитогорцы провели быструю атаку. Руслан Исхаков и Александр Петунин разыграли шайбу между собой, и Исхаков ударом в касание с близкой дистанции увеличил отрыв – 2:0.
На 28-й минуте екатеринбуржцы ошиблись в зоне атаки, Андрей Козлов убежал с шайбой и ударом в дальний угол сделал 3:0.
А пять минут спустя Михаил Федоров увеличил разницу до четырех шайб – 4:0.
Статистика точно обрисовывала складывающуюся на хоккейном корте ситуацию: за первые 40 минут встречи хозяева произвели 39 бросков в створ, гости – 10.
Лишь на 48-й минуте встречи гости размочили счет, отличился Брук Мэйсек – 1:4.
За 1 минуту и 26 секунд магнитогорцы остались в меньшинстве. Но екатеринбуржцы не сумели этим воспользоваться.
Итог – 4:1 в пользу «Металлурга». Это пятая подряд победа «сталеваров».
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»