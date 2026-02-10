«Металлург» не оставил шансов «Автомобилисту»

Магнитогорский «Металлург» дома обыграл «Автомобилист» из Екатеринбурга – 4:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , магнитогорцы на протяжении всего матча диктовали правила.

В первом периоде хозяева нанесли 19 ударов в створ ворот соперников, екатеринбуржцы – лишь 3. Что, впрочем, неудивительно. Ведь 6 из 20 минут гости играли в меньшинстве.

Однако открыли счет игроки «Магнитки» только на 18-й минуте встречи: Никита Коротков вошел в зону атаки, крутанулся на левом фланге и, прицелившись, с кистей отправил шайбу в ворота «Автомобилиста». – 1:0.

На 22-й минуте матча магнитогорцы провели быструю атаку. Руслан Исхаков и Александр Петунин разыграли шайбу между собой, и Исхаков ударом в касание с близкой дистанции увеличил отрыв – 2:0.

На 28-й минуте екатеринбуржцы ошиблись в зоне атаки, Андрей Козлов убежал с шайбой и ударом в дальний угол сделал 3:0.

А пять минут спустя Михаил Федоров увеличил разницу до четырех шайб – 4:0.

Статистика точно обрисовывала складывающуюся на хоккейном корте ситуацию: за первые 40 минут встречи хозяева произвели 39 бросков в створ, гости – 10.

Лишь на 48-й минуте встречи гости размочили счет, отличился Брук Мэйсек – 1:4.

За 1 минуту и 26 секунд магнитогорцы остались в меньшинстве. Но екатеринбуржцы не сумели этим воспользоваться.

Итог – 4:1 в пользу «Металлурга». Это пятая подряд победа «сталеваров».

Челябинск, Виктор Елисеев

