11 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

11.02.2026, среда

10:00, 16:00 Челябинск – Литературные мастер-классы в рамках специальной программы Большого Детского фестиваля (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал) (по записи)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет с родителями (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

12:00, 15:00 Челябинск – Игровая программа «Спаси кита: экологический детектив» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

12:00 Челябинск – Бесплатная юридическая консультация (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

13:00 Челябинск – Презентация альманаха «Звездный голос» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

14:00 Челябинск – Научный диктант в очном формате для профессорско-преподавательского состава и студентов старших курсов Южно-Уральского государственного аграрного университета, который проведет министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке (ЮУрГАУ, пр. Ленина, 75)

14:00 Челябинск – Урок мужества «В маленьком сердце – священный огонь» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)

15:00 Челябинск – Презентация переиздания четырех советских учебников по теории ферросплавного производства (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

15:00 Челябинск – Проект для любителей путешествий «Глобус в рюкзаке»: «Ямал – главное украшение Полярного Урала» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал краеведения)

15:00 Челябинск – Консультация-лекция «Оформи зачетно!» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

16:00 Челябинск – Открытие персональной выставки творческих работ Ольги Пастух «Многоликая красота» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)

16:00 Челябинск – Музыкально-биографический вечер «А где мне взять такую песню» к 100-летию Ольги Воронец (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

18:00 Челябинск – Кино-проект «Азбука кино», организованный совместно с киностудией «Мосфильм» и киноцентром имени С.А. Герасимова (кинотеатр «Знамя», ул. Кирова, 112)

18:00 Челябинск – «Литературная лаборатория правды»: игра с применением реального полиграфа (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube