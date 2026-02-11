Уральские металлурги переходят к цифровому управлению складом

На ММК внедрена информационная система управления складом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогоский металлургический комбинат», в управлении подготовки производства (УПП) ММК введена в промышленную эксплуатацию современная электронная система управления складскими процессами.

Реализацией проекта занималась компания ЕМЕ – один из лидеров отечественного рынка по разработке программного обеспечения в сфере логистики. Система работает на базе российской платформы EME.WMS 5-го поколения. Для металлургов это важный этап работы по замещению иностранного программного обеспечения. Система обеспечивает комплексную автоматизацию складских операций, включая управление материальными потоками, работой персонала, погрузочно-разгрузочной техникой и маркировкой товаров.

Пилотной площадкой для внедрения электронной системы стал участок оборудования №1 УПП, включающий в себя 14 физических складов, а также 12 площадок открытого хранения. Этап опытно-промышленной эксплуатации продолжался семь месяцев. Причем уже на старте работы системы специалисты получили операционный эффект.

«Запуск полностью российской электронной системы позволил нам повысить точность складских операций. «Умный» склад способствует сокращению времени на поиск, подбор и отгрузку оборудования, что напрямую влияет на общую скорость обеспечения производства. Автоматизация учета запасов минимизирует возможные ошибки, а контроль местоположения товаров в режиме реального времени обеспечивает лучшую управляемость складскими процессами», – отметил начальник участка оборудования №1 УПП ПАО «ММК» Артем Долгушин.

На предприятии подчеркивают, что проект имеет для компании стратегическое значение. «Сейчас «умная» система работает на площади около 25 тысяч квадратных метров. Мы сознательно начали с самого сложного участка, чтобы отработать все нюансы перед масштабированием. Хотя прямая экономия от таких проектов не так очевидна, как, например, в производственных инициативах, он приводит к общей эффективности за счет оптимизации логистики, повышения прозрачности складских операций. Мы достигли поставленных целей и получили уникальный для металлургической отрасли опыт», – подчеркнул заместитель начальника УПП ПАО «ММК» Евгений Носов.

В ближайшей перспективе успешный опыт внедрения электронной системы управления складскими процессами планируется распространить на другие подразделения Управления подготовки производства ММК.

Челябинск, Виктор Елисеев

