В Челябинске мигранта задержали при попытке «купить» разрешение на въезд для жены

В Челябинске приезжего задержали за коррупционное преступление в сфере миграции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, 42-летнего мужчину обвиняют в даче взятки в крупном размере.

Выходца из одной из республик Центральной Азии задержали вечером 10 февраля на парковке одного из торговых комплексов, когда он передал посреднику не менее 200 тысяч рублей. Деньги предназначались начальнику отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области взятку за помощь в получении разрешения на въезд в страну 35-летней супруги мужчины.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. Посредник и сотрудник полицейского главка региона были участниками оперативного эксперимента.

В настоящее время по месту жительства мигранта провели обыск, следователь планирует просить суд о заключении фигуранта под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube