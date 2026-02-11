Силовики задержали в Челябинске высокопоставленного сотрудника ФССП

Начальника отдела по работе с юрлицами ГУФССП по Челябинской области подозревают в сливе данных вымогателям.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководителя отдела по работе с юрлицами главного управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области Виталия Рогозина задержали при попытке получить взятку.
По данным источников в силовых структурах, пристава подозревают в том, что он мог передавать данные из баз ведомства представителям криминального сообщества, одним из направлений деятельности которого было вымогательство.
В отношении челябинца возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки. Дома и на работе у него проходят обыски. Следователи не исключают, что это в деле могут быть и другие эпизоды.
Челябинск, Виктор Елисеев
