Промышленность в Челябинской области падает второй год

Объем производства на Южном Урале снизился в 2025 году почти на 4%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , индекс промышленного производства в Челябинской области в 2025 году составил 96,1% от уровня предыдущего года. Таковы данные Челябинскстата.

При этом в декабре 2025 года объемы производства снизились по сравнению с декабрем 2024 года на 4%. Не помог даже ощутимый рост выпуска в последнем месяце года – на 16,6% к ноябрю 2025-го.

Следует отметить, что прошлый год стал вторым по счету, когда статистики отмечают падение промпроизводства на Южном Урале: по итогам 2024 года снижение оценивалось в 0,1% при росте индекса в 2023 году на 10,8%.

В наиболее тяжелом положении оказалась обрабатывающая промышленность. Здесь падение производства по сравнению с 2024 годом составило 4,7%. При этом еще год назад отмечался рост в обработке на 0,6%. Снижение объемов добычи полезных ископаемых составило 3,7% (против падения на 8,1% в 2024 году). Предприятия, связанные с обеспечением электро- и тепловой энергией, газом и кондиционированием воздуха, просели в 2025 году на 2,8% (в 2024 году – рост на 0,4%). И только сфера водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов демонстрирует уверенный рост производства – на 17,1% (в 2025-м было +4,8%).

Наиболее высокие темпы роста по итогам 2025 года показало производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, увеличив объемы на 14%. Далее идут производители кожи и изделий из кожи (+13%). Также росли предприятия, занятые ремонтом и монтажем машин и оборудования (+7,9%), мебельщики (+5,2%), производители химических веществ и химических продуктов (+2,3%), лекарственных средств и материалов, применяемых в медицине и ветеринарии (+2% по итогам года и взлет в 2,1 раза по сравнению с ноябрем 2025), готовых металлических изделий, за исключением машин и оборудования (+1,2%), прочих готовых изделий (+0,9%) и резиновых и пластмассовых изделий (+0,4%).

Добыча угля стала единственной отраслью, продемонстрировавшей нулевую динамику.

Остальные производственники оказались в минусе. Не могут выбраться из провала производители одежды (-40,3%). Производство компьютеров, электронных и оптических изделий рухнуло на 28,8%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 20,3%, прочей неметаллической минеральной продукции – на 13,5%, напитков – на 13,1%.

Металлургия чувствует себя чуть лучше. Но и здесь зафиксировано падение объемов на 5%. При этом по итогам 2024 года снижение составило 9,2%, отыграв прирост в 2023 году на 9,9%.

Челябинск, Виктор Елисеев

