российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 11 февраля 2026, 13:06 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

Кикбоксер из Златоуста получил срок за жестокое избиение бросившегося разнимать драку незнакомца

Житель Златоуста осужден за причинение тяжкого вреда здоровью незнакомому мужчине.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Златоустовский городской суд признал 19-летнего спортсмена виновным в умышленном причинении группой лиц тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Инцидент произошел в октябре 2024 года на автомобильной парковке недалеко от развлекательного комплекса. 39-летний мужчина попытался разнять драку. Тогда нетрезвый спортсмен (молодой человек занимается кикбоксингом) набросился на него.

В результате жестокого избиения южноуралец получил серьезные повреждения головы. Впоследствии состояние здоровья мужчины ухудшилось, он лишился источника дохода, так как не смог больше работать ведущим на мероприятиях.

Уголовное дело в отношении соучастника преступления выделено в отдельное производство.

Суд приговорил жителя Златоуста к 2 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,