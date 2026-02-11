Кикбоксер из Златоуста получил срок за жестокое избиение бросившегося разнимать драку незнакомца

Житель Златоуста осужден за причинение тяжкого вреда здоровью незнакомому мужчине.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Златоустовский городской суд признал 19-летнего спортсмена виновным в умышленном причинении группой лиц тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Инцидент произошел в октябре 2024 года на автомобильной парковке недалеко от развлекательного комплекса. 39-летний мужчина попытался разнять драку. Тогда нетрезвый спортсмен (молодой человек занимается кикбоксингом) набросился на него.

В результате жестокого избиения южноуралец получил серьезные повреждения головы. Впоследствии состояние здоровья мужчины ухудшилось, он лишился источника дохода, так как не смог больше работать ведущим на мероприятиях.

Уголовное дело в отношении соучастника преступления выделено в отдельное производство.

Суд приговорил жителя Златоуста к 2 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Челябинск

