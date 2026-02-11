В Катав-Ивановске школу оштрафовали после драки учеников на перемене

Южноуральскую школу наказали после конфликта учеников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в суд надзорное ведомство Катав-Ивановска обратилось по итогам проверки исполнения законодательства об образовании и охраны здоровья несовершеннолетних.

В ходе нее прокуратура установила, что ученик образовательной организации во время перемены в ходе конфликта с другими подростками получил перелом пястной кости правой кисти.

После произошедшего школьник обратился к классному руководителю, мальчику оказали первичную медицинскую помощь. В больницу его отвез один из родителей. В медучреждении школьник провел месяц.

Между тем, меры по доставлению учащегося в медицинскую организацию должна была принять школа. Кроме того, педагоги не сообщили о произошедшем в правоохранительные органы и не составили схему несчастного случая, отметили в надзорном ведомстве.

Городской прокурор возбудил в отношении образовательной организации административное дело. Постановлением мирового судьи школа оштрафована на 50 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

