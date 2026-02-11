Стая бездомных собак терроризирует челябинцев у СНТ в Металлургическом районе

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту непринятия мер к организации отлова безнадзорных собак.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, о регулярных нападениях бездомных псов на людей у СНТ «Строитель» в Металлургическом районе Челябинска местные жители рассказали в социальных сетях.

Так, в одном случае агрессивные животные напали на мужчину-инвалида, в другом – на школьника, повалив его в снег. Избежать последствий и отпугнуть собак помогли прохожие.

При этом, по словам челябинцев, несмотря на их неоднократные обращения, организация, ответственная за отлов безнадзорных животных, бездействует.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Челябинск, Виктор Елисеев

