Экс-главу ЮУ КЖСИ решили отправить в колонию-поселение

В Челябинске огласили новый приговор бывшему директору ЮУ КЖСИ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, бывшего генерального директора АО специализированный застройщик «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и инвестиций» Владимира Атаманченко вновь признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Напомним, по данным следствия, в период с ноября 2021 года по август 2023 года топ-менеджер ЮУ КЖСИ (застройщик находится в собственности правительства региона), используя свои служебные полномочия, получил в качестве займа из кассы корпорации 34,3 миллиона рублей. Деньги перечислили с расчетного счета акционерного общества на его личные банковские счета. Впоследствии он потратил их на возврат личных денежных займов.

В сентябре прошлого года Центральный районный суд Челябинска признал Атаманченко виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил его к 1,5 годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Прокурор обжаловал приговор. И в ноябре областной суд это решение отменил, направив уголовное дело на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе.

На сей раз Центральный районный суд Челябинска приговорил бывшего гендиректора к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также лишил его права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий в правоохранительных органах, органах местного самоуправления, государственных, муниципальных учреждениях сроком на 2 года. Полученные Атаманченко 34,3 миллиона рублей конфискованы в доход государства.

Кроме того, 33,9 миллиона рублей он должен выплатить ЮУ КЖСИ.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube