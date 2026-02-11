«Трактор» одержал победу над «Амуром», отыгравшись с 1:4

Челябинский «Трактор» в Хабаровске одолел местный «Амур» – 6:5.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , болельщикам челябинского клуба пришлось изрядно понервничать.

Первый же бросок хозяев по воротам «Трактора» оказался успешным: на 4-й минуте матча отличился Иван Мищенко.

И всего две минуты понадобилось дальневосточникам, чтобы удвоить свое преимущество: на 6-й минуте Алекс Гальченюк вылетел на пятак и в касание перевел шайбу в ворота челябинцев – 2:0.

На 16-й минуте удача улыбнулась «черно-белым». Александр Кисаков бросил по воротам, голкипер «Амура» удар отразил, но сразу два челябинца бросились добивать, и затолкали-таки шайбу в ворота – 1:2.

Но хозяева продолжили активно атаковать. Не изменилась ситуация и во втором периоде. В итоге на 30-й минуте Кирилл Петьков вновь увеличил отрыв – 3:1. А через минуту Ярослав Лихачев, выйдя один на один с Сергеем Мыльниковым, сделал счет 4:1.

Однако во второй половине второй двадцатиминутки гости усилили давление, и на 34-й минуте Виталий Кравцов сократил отставание – 2:4. На 37-й минуте голкипер «Амура» вышел из ворот, чтобы отбить медленно катившуюся шайбу, но не смог попасть по ней как следует. Зато «черно-белые» оказались проворнее: Александр Кисаков подхватил шайбу, с разворота переправил ее Александру Кадейкину, который в касание поразил ворота – 3:4.

А буквально через минуту Андрей Светлаков бросил из-за ворот в ближний угол ворот «Амра», шайба отскочила на дальний пятак, и первым к ней успел Максим Джиошвили – 4:4, и в третьем периоде командам пришлось начинать все с начала.

И первыми начали гости. На 41-й минуте встречи Василий Глотов издали отдал пас на Михаила Григоренко, тот, выдержав паузу, отдал шайбу на пятак, где Александру Рыкову оставалось лишь подставить клюшку – 5:4, «Трактор» впервые в матче выходит вперед.

На 48-й минуте уже хабаровчане атаковали ворота соперника. После удара Олега Ли шайба заметалась на пятаке, и Ярослав Лихачев сумел отправить ее в створ. Поначалу судьи взятие ворот не засчитали, так как хоккеист «Амура» решил воспользоваться коньком. Но после просмотра решили, что шайба пересекла линию ворот до этого – 5:5.

И все-таки челябинцы не зря прибавляли на протяжении всей второны половины встречи. На 59-й минуте Михаил Григоренко, получив пас от Андрея Светлакова в правом круге вбрасывания, с разворота отправил шайбу в дальнюю девятку – 6:5.

Это третья подряд победа «черно-белых».

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube