Молодежь все чаще идет в магазины за новинками

Молодежи, посещающей в магазины в поисках новинок, становится все больше.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , более трети молодых покупателей целенаправленно ищут новинки – за год их стало еще больше. Таковы результаты исследования компании «Нильсен», посвященного состоянию российского FMCG-рынка в 2025 году.

Представители поколения Z (молодые люди, родившиеся в середине 1990-х – начале 2010-х годов) все больше интересуются новыми продуктами. По данным исследования, в 2025 году уже 35% молодых покупателей признавались, что, приходя в магазин, целенаправленно ищут новые товары, которые можно попробовать. При этом еще год назад этот показатель составлял 31%.

Причем в некоторых категориях число зумеров, ищущих новинки, значительно выше. Например, за новыми продуктами среди газированных напитков охотятся более половины опрошенных исследователями покупателей поколения Z.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube