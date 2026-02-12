12 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

12.02.2026, четверг

10:00 Челябинск – Встреча литературного клуба «Wolgaland» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

11:00 Челябинск – Чемпионат Челябинской региональной организации Общества «Динамо» по лыжным гонкам (лыжная база, ул. Лесопарковая, 2а)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Итоги социально-экономического развития Челябинской области за 2025 год» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4-й эт., редакция газеты «Южноуральская панорама»)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет с родителями (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Мошенничество на рынке жилья: новые угрозы и как защититься» (пресс-центр «АиФ-Челябинск», БЦ «ВИПР», ул. Елькина, 45а, 13-й эт., оф. 1301)

12:00 Челябинск – Вечер-портрет «Лесков: русский характер в сказах и притчах» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

14:00 Челябинск – Исторический хронограф «Моя малая родина – Металлургический район» в клубе «Веселая петелька» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

14:00 Челябинск – Информационный обзор «Знакомство с Поднебесной» для участников клуба «Теплые встречи» (библиотека №18, ул. Калининградская, 23а)

14:00 Челябинск – Практикум «Магазин приложений PlayMarket» в рамках тренинга «Цифровая грамотность для пенсионеров: освоение смартфона» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

15:00 Челябинск – Занятия-консультации «Справочно-правовые системы – ваши правовые помощники» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

15:00 Челябинск – Тематическая встреча «Сад-огород в удовольствие» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Часы самообразования «Скорая английская помощь» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30) (по записи)

16:00 Челябинск – Игровая лекция «Дни Азии. Южная Корея» (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)

16:30 Челябинск – Коллаж вечеринка «Ботаника» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

17:00 Челябинск – КвизПОП: квиз по корейской поп-культуре (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

17:00 Челябинск – Встреча с психологом арт-терапевтом Ю. Ветровой (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

17:30 Челябинск – Школа удаленных профессий (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

18:00 Челябинск – Занятие по скандинавской ходьбе (Городской сад им. А.С. Пушкина)

